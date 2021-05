Moldova: ambasciatore Usa, Washington seguirà da vicino le elezioni parlamentari anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sostengono l'integrazione europea e vere riforme in Moldova. In questo contesto, Washington seguirà da vicino le elezioni parlamentari anticipate, che devono essere eque e trasparenti. Lo ha detto oggi in un discorso online agli studenti della Facoltà di Relazioni internazionali, Scienze politiche e Amministrative della Moldova, l'ambasciatore degli Stati Uniti a Chisinau, Dereck J. Hogan. L'ambasciatore ha ricordato che le ultime elezioni presidenziali hanno dimostrato che i cittadini della Moldova sono in attesa di cambiamenti dopo le elezioni, ma alcuni politici stanno cercando di opporsi alle riforme. "Nel novembre dello scorso anno, un numero record di moldavi ha votato per l'elezione della prima presidente donna e ha chiesto un governo più responsabile. Ma quelle richieste sono state accolte con cinismo e desiderio di sacrificare tutto, di collaborare con forze oligarchiche, di sottomettersi a influenze dannose dall'estero e di minacciare l'indipendenza delle istituzioni democratiche. Tutto questo per mantenere il potere politico ad ogni costo", ha detto l'ambasciatore. Hogan ha detto che gli Stati Uniti sono pronti a lavorare con qualsiasi governo che sia disposto a migliorare gli standard di vita dei cittadini moldavi. Allo stesso tempo, il diplomatico ha notato che la maggioranza della popolazione ha visioni europeiste. Per quanto riguarda la risoluzione del conflitto in Transnistria (regione separatista filorussa della Moldova orientale), il diplomatico ha ribadito la posizione di Washington sulla necessità di individuare una soluzione che assicuri la sovranità e l'integrità territoriale della Moldova. Allo stesso tempo, Hogan ha affermato che le autorità di Chisinau devono sviluppare una posizione chiara e comune delle forze politiche più importanti. (Rob)