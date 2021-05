Scozia: Nicola Sturgeon verso la riconferma all’incarico di premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Sturgeon, prima ministra scozzese in carica e leader del Partito nazionale scozzese (Snp), dovrebbe essere rieletta nuovamente come premier della Scozia. È quanto riporta l’emittente “Bbc”, ricordando che è atteso per oggi il voto dei deputati a Holyrood (il parlamento scozzese). Il secondo candidato è il leader dei liberaldemocratici, Willie Rennie, ma anche il leader dei conservatori, Douglas Ross, potrebbe presentarsi. Sturgeon, tuttavia, resta la favorita anche grazie al risultato delle elezioni del 6 maggio, che hanno visto il trionfo del Snp con più del doppio dei seggi vinti rispetto al suo principale avversario politico, il partito conservatore. La premier ha assicurato che la gestione della crisi dovuta al Covid rimane la propria “priorità immediata nel governo”, ma ha anche segnalato l’intenzione di indire un secondo referendum sull'indipendenza scozzese dal Regno Unito nel corso del mandato quinquennale al parlamento. Uno dei primi compiti di Sturgeon, inoltre, sarà quello di riorganizzare la squadra dei ministri, e l’Snp ha annunciato l’intenzione di voler sostituire le cariche per il ministero dell’Energia e i Trasporti, così come la volontà di istituire un ministero per la Transizione e uno per l’Occupazione giovanile.(Rel)