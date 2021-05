Imprese: Di Stefano, puntare su immagine Italia come qualità, innovazione e tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Storicamente Italia era quella del piccolo e bello, ora si deve parlare di qualità, innovazione e tecnologia. Lo ha affermato il sottosegretario degli Esteri Manlio Di Stefano, intervenendo al webinar “L’attrattività delle eccellenze produttive italiane sui mercati esteri”, presentazione della seconda edizione di "Be-Italy, Indagine sull'attrattività del Paese", condotta dall’Istituto Ipsos. Il sottosegretario ha spiegato come sia fondamentale per rafforzare l’export e l’immagine del Made in Italy all’estero puntare all’innovazione e “pensare nuove opportunità di promozione integrata”. Fondamentale è anche la comunicazione, tenendo conto della presenza sul mercato dei giovani, “che muovono l’opinione” nei Paesi di destinazione dell’export italiano, nel contesto di “una società molto fluida”. Per Di Stefano è necessario “aggredire questa fetta di popolazione”, che non segue i canali di comunicazione tradizionali. Bisogna “puntare su questo, con la consapevolezza dei governi e delle industrie nostre partner”, ha aggiunto. Il sottosegretario ritiene poi che si debba “fare sistema anche nel racconto”, perché “storicamente l’Italia era quella del piccolo e bello”, ma ora si deve trasmettere “qualità, innovazione, tecnologia” e le imprese devono “aggregarsi per essere più grandi”.(Res)