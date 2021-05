Hong Kong: altri emendamenti alle leggi elettorali saranno vagliati il 26 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda lettura degli emendamenti alle leggi elettorali di Hong Kong riprenderà al Consiglio legislativo (LegCo) il 26 maggio prossimo. Lo ha comunicato oggi il capo esecutivo della Regione amministrativa speciale (Ras) di Hong Kong, Carrie Lam, durante una conferenza stampa. Lam ha anche dichiarato che "la preparazione per le prossime elezioni inizierà dopo l'approvazione del disegno di legge, con la registrazione degli elettori come primo passo". La Ras di Hong Kong terrà tre importanti elezioni del Comitato elettorale del LegCo e del capo esecutivo in meno di un anno. Il progetto di legge 2021 sul miglioramento del sistema elettorale è stato presentato per la prima volta al LegCo lo scorso 14 aprile. Riguardo gli altri lavori legislativi, Lam ha poi evidenziato che "tra un paio di giorni sarà firmato un disegno di legge adottato la scorsa settimana sul giuramento per i funzionari pubblici ed entrerà in vigore venerdì". "Entro la fine di luglio, il governo proporrà altri dieci progetti di legge alla LegCo, inclusi emendamenti alle leggi riguardanti la bandiera nazionale e l'emblema di Hong Kong", ha affermato Lam. (Cip)