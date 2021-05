Governo: Tajani (FI), appello a ministri per riapertura anticipata sale da gioco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eurodeputato e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha lanciato un appello ai ministri del governo per una riapertura anticipata delle sale da gioco legali. Lo ha detto Tajani ai giornalisti a margine dei lavori parlamentari della plenaria, spiegando che un altro settore, oltre a quello delle piscine, per il quale Forza Italia chiede una riapertura anticipata è quello delle sale da gioco. "Lancio un appello a tutti i ministri del governo (del presidente del Consiglio Mario) Draghi a dare una risposta positiva a questo nostro appello, a cominciare dai ministri della Lega" che "riguarda le sale gioco", ha detto. "Riaprire il primo luglio è troppo tardi. Perché bisogna continuare a contrastare il gioco clandestino" che "come ha detto il procuratore antimafia (Federico Cafiero) De Raho porta vantaggi soltanto alla mafia, alla camorra, alla 'ndrangheta, alla malavita in generale. Si tratta di una perdita di circa 20 milioni di euro al giorno" e "quindi bisogna assolutamente anticipare la riapertura delle sale gioco legali", ha detto. "La lotta alla criminalità non può passare in secondo piano, bisogna tagliare l'erba sotto ai piedi, impedire che ci siano introiti che si perdono da parte dello Stato e finiscono nelle tasche della malavita", ha detto. (Beb)