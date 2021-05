Imprese: Sia lancia servizio Cloudnet per banche, Pa e fintech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia ha annunciato un nuovo servizio per consentire a banche, aziende, pubbliche amministrazioni e fintech di collegare le proprie applicazioni cloud alle principali infrastrutture di pagamento nazionali e internazionali. Stando al relativo comunicato stampa, Sia Cloudnet sostiene il processo di digitalizzazione degli attori del settore finanziario e assicurativo, insieme a pubbliche amministrazioni e aziende, garantendo l’interconnessione dei loro servizi e applicazioni di business con l’ecosistema di piattaforme raggiungibili tramite l’infrastruttura Sia. “Il settore del cloud sta crescendo in maniera significativa, e un numero sempre maggiore di clienti – soprattutto quelli la cui attività è incentrata sull’innovazione – stanno spostando le proprie applicazioni e servizi su provider esterni: con Sia Cloudnet sosteniamo la trasformazione digitale con una soluzione unica nel suo genere, che consente l’integrazione della comunità finanziaria con le applicazioni delle piattaforme cloud”, ha commentato Andrea Galeazzi, direttore Capital markets e Network services di Sia. (Com)