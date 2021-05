Lombardia: in Consiglio regionale la commemorazione di Sergio Persico per giornata vittime sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione delle celebrazioni dedicate alla Giornata regionale per le vittime degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali, il Consiglio regionale ha commemorato questa mattina in apertura della seduta consiliare Sergio Persico, 53 anni, investito ieri a Spirano da un tir in movimento che stava movimentando merci. “Dall’inizio di quest’anno sul posto di lavoro si sono verificate 11 morti bianche, e quella di Sergio Persico è solo l’ultima di una tragica serie, all’interno della quale vanno purtroppo annoverati e aggiunti anche gli operatori sanitari deceduti per il Covid -ha detto nel suo intervento in Aula il Presidente Alessandro Fermi, esprimendo la vicinanza e il cordoglio di tutta l’Assemblea regionale ai familiari di Persico-. È indubbio che esista un problema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Dobbiamo aumentare e rendere più efficaci i controlli. I dati dell’Ispettorato del lavoro evidenziano numerose irregolarità: nel 2020 su 10.179 accertamenti eseguiti si sono riscontrate 8.068 irregolarità. Ma reprimere non basta, bisogna anche aiutare le aziende, soprattutto quelle piccole di natura famigliare, per mettere in atto investimenti sulla sicurezza. In qualche caso occorre anche incentivare concretamente l’aggiornamento tecnologico dei mezzi di lavoro e degli impianti produttivi, oltre che stimolare la formazione dei lavoratori sui rischi connessi alla propria quotidiana attività lavorativa. Tutti aspetti che devono costituire una priorità nell’agenda politica regionale”. (segue) (Com)