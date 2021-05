Lombardia: in Consiglio regionale la commemorazione di Sergio Persico per giornata vittime sul lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi più che mai dobbiamo essere uniti per richiedere e garantire le massime condizioni di sicurezza negli ambienti lavorativi -ha sottolineato a sua volta il Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza Giovanni Malanchini-. La cultura della sicurezza e della prevenzione è fondamentale e oggi Regione Lombardia ha voluto celebrare questa Giornata dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali proprio per mettere ancora una volta l’accento su questo aspetto. Negli ultimi anni la Lombardia ha investito tantissimo in programmi di prevenzione e di formazione che hanno decisamente migliorato la situazione, ma i morti di queste ultime settimane, l’ultimo dei quali ieri proprio nel mio paese, ci dicono che c’è ancora tanto da fare e che non dobbiamo mai abbassare la guardia”. Alla cerimonia in Aula consiliare erano presenti i 12 labari dell’Anmil provenienti da ciascuna provincia lombarda: sono intervenuti il Presidente regionale dell’associazione Emilio Roberto Giacomelli e il Vice Presidente Luigi Feliciani. Un messaggio di partecipazione e cordoglio è stato portato anche dalla Vice Presidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti (Com)