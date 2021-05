Spagna: sondaggio, Psoe ancora primo partito nonostante dura sconfitta Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la pesante sconfitta alle elezioni regionali di Madrid del 4 maggio scorso, il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) si conferma la prima forza politica del Paese con il 27,9 per cento dei voti, 4,5 punti davanti al Partito popolare (Pp) al 23,4 per cento. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio del Centro d'investigazione sociologica (Cis) pubblicato oggi, che evidenzia, tuttavia, come i popolari abbiano ridotto sensibilmente la distanza dal Psoe che ad aprile era di 10,9 punti. Il sondaggio ha rilevato, inoltre, che Ciudadanos (Cs) che a Madrid non è riuscito a superare la soglia minima del 5 per cento per entrare nell'Assemblea regionale, sta reggendo meglio di quanto suggeriscono altri sondaggi con un voto stimato del 5,3 per cento. Sull'onda del successo di Más País, il partito nazionale Más País è cresciuto di quasi due punti (3,8 per cento) rispetto a un mese fa. Unidas Podemos, principale alleato di governo del primo ministro, Pedro Sanchez, è rimasto, invece, invariato intorno al 10,4 per cento. Il cambiamento alla guida del partito con il passaggio di testimone da Pablo Iglesias alla ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, non sembra aver generato al momento un'inversione di tendenza. Mentre il partito di estrema destra Vox al 13,7 per cento perde due punti a favore del Pp in ascesa. (Spm)