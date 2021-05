Ue: Carfagna a meeting ministri Coesione, Ngeu diventi strumento permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, ha partecipato oggi a una riunione informale dei ministri dei Paesi dell’Unione europea responsabili della politica di Coesione, organizzata dal portoghese Nelson de Souza, in quanto rappresentante della presidenza di turno del Consiglio europeo. Al meeting - riferisce una nota - ha preso parte anche il Commissario europeo con delega alla Coesione e alle riforme, Elisa Ferreira. L’occasione è servita a fare il punto sulla sinergia in materia di coesione tra il Recovery e resilience fund (Rrf) e i fondi strutturali del ciclo 2021/2027, così da coordinare i due strumenti e massimizzarne l’efficacia economica e sociale. "La complementarietà tra Rrf e fondi strutturali - ha detto nel corso del suo intervento la ministra Carfagna - rappresenta un’eccellente opportunità per tornare a far crescere la spesa in conto capitale e allo stesso tempo attuare una serie di riforme fondamentali per il nostro Paese, così da accelerare l’assorbimento delle risorse, accrescere la produttività, aumentare il tasso di occupazione e ridurre i divari territoriali, generazionali e di genere". (segue) (Com)