Ue: Carfagna a meeting ministri Coesione, Ngeu diventi strumento permanente (2)

- Carfagna ha quindi sottolineato il doppio "cambio di passo" realizzato dall’Ue con il Rrf e dall’Italia con "un Pnrr ambizioso ma realistico, all’altezza delle sfide che abbiamo davanti e delle richieste dell’Europa". "Cosa manca a questo punto?", si è infine chiesta la ministra. "Innanzitutto che le risorse del Next Generation Eu siano messe a disposizione il più in fretta possibile. La tempistica delle riforme deve essere accompagnata dall’erogazione della prima quota di anticipazione. In secondo luogo, trasformare il Ngeu in uno strumento permanente di stabilizzazione economica". (Com)