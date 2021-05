Giochi: Acadi–Confcommercio, anticipare a giugno riapertura settore gioco”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attendiamo da mesi una data e quella che ci è stata proposta ieri rischia di gettare nello sconcerto lavoratori, tecnici e imprese del settore perché non solo è troppo lontana ma continua a non tenere conto dei livelli di sicurezza implementati dal comparto che mettono il gioco pubblico avanti a tanti altri già aperti da tempo per sicurezza garantita a utenti e lavoratori ed assenze di focolai. Così Geronimo Cardia, presidente Acadi, Associazione concessionari Giochi Pubblici aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia. "In questi giorni bene farà il Governo a prendere atto di questo con gli organi tecnici e ad anticipare senza ulteriori indugi la riapertura a giugno", aggiunge.(Rin)