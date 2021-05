Milano: De Corato, su vibrazioni causa metro Comune impreparato nonostante le richieste al Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri si è riunita nuovamente la Commissione Mobilità di Palazzo Marino con i residenti di via Boccaccio, via Carducci, via Andrea Doria, via De Amicis, via Pagano, via Palestrina, via Stradivari e Corso Buenos Aires. I cittadini, nella scorsa Commissione, avevano lamentato le problematiche causate dalla metropolitana della linea 1 e della linea 2: vibrazioni, addirittura boati nella notte, crepe nelle abitazioni e cornicioni caduti dai palazzi. Un problema, secondo i residenti, aumentato dal 2018". Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale Riccardo De Corato commentando quanto emerso ieri durante la Commissione Mobilità del Comune di Milano. "Nel corso della riunione è apparso chiaro, da parte dell'assessore Granelli e dei tecnici MM, che il Comune non ha né diagnosi, né soluzioni. Si va avanti a tentativi. Durante la discussione, tuttavia, è anche emerso che il Comune di Milano, nelle istanze inviate a Roma per il recovery fund, abbia inserito la richiesta di 50 milioni di euro proprio per la problematica oggetto della commissione. Quindi, alla fine, non si riesce a capire quale sia la verità, visto che per accedere ai fondi del Recovery è necessario presentare un progetto supportato da dati di fattibilità. L'Amministrazione, ora, rischia di vedersi respinta la richiesta di finanziamento, rimanendo così col 'cerino in mano' ". "L'unico fatto certo, alla fine della Commissione, è che questa notte, come anche le prossime, i residenti si dovranno sorbire tutte le vibrazioni fuori norma - come certificato da Atm - senza avere la certezza che il problema verrà risolto", conclude De Corato. (Com)