Medio Oriente: Onu accoglie con favore riapertura valico Kerem Shalom

- Le Nazioni Unite hanno accolto con favore l'apertura da parte delle autorità israeliane del valico di Kerem Shalom per consentire l'ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, sottolineando la necessità di riaprire anche il valico di Erez. "Accogliamo con favore l'apertura da parte delle autorità israeliane del valico di Kerem Shalom per gli aiuti umanitari essenziali dopo nove giorni di crisi", ha dichiarato Jens Laerke, portavoce dell'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (Ocha) durante un briefing delle Nazioni Unite a Ginevra. "È essenziale che anche il valico di Erez sia aperto all'ingresso e all'uscita di personale umanitario", ha aggiunto. "L'accesso per il personale e le merci a Gaza deve essere sostenibile e devono essere prese misure appropriate per continuare i movimenti all'interno della Striscia", ha continuato il portavoce Onu. Dallo scorso 10 maggio sono almeno 213 le persone morte, di cui 61 bambini, durante i raid aerei condotti dall’aviazione israeliane sulla Striscia di Gaza, mentre i razzi lanciati dai gruppi armati collegati ad Hamas e alla Jihad islamica contro Israele hanno ucciso dieci persone. Secondo le Nazioni Unite, la prosecuzione del conflitto rischia di provocare un nuovo disastro umanitario nella Striscia di Gaza. L’Onu stima che al momento siano almeno 47.000 i palestinesi sfollati a causa della distruzione di oltre 130 edifici residenziali e commerciali nella Striscia di Gaza.(Res)