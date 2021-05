Omofobia: Tajani (FI), ddl Zan ha elementi che ideologizzano questione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge Zan contiene elementi che ideologizzano la questione. Lo ha detto l'eurodeputato e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ai giornalisti a margine dei lavori parlamentari della plenaria. "Premesso che nessuno può offendere, discriminare, insultare una persona per nessun motivo, orientamento sessuale, colore della pelle, religione, scelte politiche, il disegno di legge Zan così come è stato scritto non va bene", ha detto. "Abbiamo presentato alcune proposte alternative al Senato che inaspriscono le pene per chi si macchia di reati violenti che rispondono a principi di omofobia che sono assolutamente inaccettabili e devono essere respinti perché violano i diritti di ogni persona, perché ogni persona ha il diritto di essere quello che è e che vuole essere", ha ricordato. "Ma il ddl Zan contiene elementi che ideologizzano molto la questione", ha sottolineato Tajani. (Beb)