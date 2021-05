Covid: Bernini (FI), bene road map governo per uscire dalla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, osserva: "Si poteva fare di più? Forse, ma la road map delle riaperture definisce un cronoprogramma preciso che consentirà alle imprese di pianificare ordinativi e ritorno al lavoro, e col tagliando previsto a fine mese si potrà andare ulteriormente incontro alle richieste delle categorie penalizzate, visto che il piano vaccinale sta procedendo secondo i programmi". L'esponente di FI aggiunge in una nota: "Intanto con i decreti Sostegni alle partite Iva arriveranno 23 miliardi di sussidi a fondo perduto, mentre le moratorie verranno estese a fine anno con la copertura delle garanzie pubbliche. Avanti così, dunque - conclude la parlamentare -, per lasciarsi definitivamente alle spalle la crisi". (Com)