Lavoro: Profumo (Leonardo) su parità di genere, nel 2022 32 per cento assunzioni al femminile

- Stiamo disperdendo un patrimonio di capacità e competenze fondamentali per il successo delle imprese: Leonardo è un’azienda altamente tecnologica che ricerca competenze Stem, e conosciamo bene il gap in questo tipo di materie anche in termini di accesso universitario. Così Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, intervenuto oggi al webinar “Protagoniste: governance ed empowerment femminile”. “Puntiamo ad avere nel 2022 il 32 per cento di assunzioni al femminile, e nel 2025 vogliamo che il 30 per cento delle donne sul totale delle assunzioni sia nelle aree Stem visto che al momento riscontriamo una presenza minore nelle attività di ricerca, ingegneria e gestione delle divisioni”, ha spiegato, sottolineando la necessità di investire in questa direzione. “Per superare questo gap così rilevante bisogna intervenire alla fonte: allo stesso tempo, riteniamo che nei processi decisionali sia utile avere capacità che non siano solo tecniche”, ha continuato, ribadendo l’importanza delle discipline umanistiche, elementi “soft che si incrocino con quelli tech”. Questo “per essere in grado di prendere decisioni avendo uno spettro rotondo degli elementi che devono essere alla base delle decisioni”. (Ems)