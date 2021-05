Covid: Pirro (M5s), da governo scelte giuste in continuità con esecutivo Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scelte fatte da questo governo "sono perfettamente in continuità con quanto portato avanti dal governo Conte. Principi come responsabilità, gradualità, ponderatezza sono alla base di ogni decisione. Se oggi possiamo rivedere il coprifuoco e parlare di nuove riaperture è grazie alla campagna vaccinale e alle misure prese che hanno fatto scendere il numero dei contagi. Rispettare un percorso graduale, passo dopo passo, è ciò che può garantire un lento, ma progressivo e soprattutto definitivo ritorno alla normalità. La cosa importante adesso è continuare a muoversi senza assecondare fughe in avanti o richieste frutto di propaganda per lasciarci definitivamente alle spalle l'emergenza Covid-19". Lo afferma in una nota la capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Igiene e Sanità del Senato, Elisa Pirro. (Com)