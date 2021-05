Agricoltura: assessora Lazio, approvato testo protocollo di intesa con Città dell'olio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo approvato oggi in Giunta il testo per il protocollo di intesa che sottoscriveremo come Regione Lazio con l'Associazione Nazionale Città dell'Olio, per la promozione di progetti condivisi finalizzati alla valorizzazione e allo sviluppo della filiera olivicola e olearia regionale, alla tutela ambientale e alla salvaguardia paesaggistica degli oliveti", lo annuncia in una nota l'assessora Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Enrica Onorati. "In un momento in cui il Paese si sta riprendendo dal lungo momento di buio che abbiamo vissuto a causa della pandemia e della conseguente crisi economica, vogliamo confermare il nostro impegno a sostegno delle politiche di promozione e di valorizzazione dell'olio made in Lazio, della sua diffusione e conoscenza, della partecipazione a eventi nazionali e internazionali, nell'ambito di quanto sarà permesso e previsto dai decreti del Governo". (segue) (Com)