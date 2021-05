Imprese: Programma Sviluppo Filiere di Intesa Sanpaolo, nuovo Confirming esteso all’Ungheria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Intesa Sanpaolo lancia, nell'ambito del Programma Sviluppo Filiere, la nuova piattaforma digitale di Confirming internazionale, soluzione innovativa e digitale di finanza di filiera che da oggi consente alle imprese sia italiane che estere di raggiungere i propri partner commerciali in tutto il mondo. Stando al relativo comunicato stampa, sarà l'Ungheria, che intrattiene scambi commerciali con l'Italia per 10 miliardi di euro ogni anno, il primo paese dove sarà resa operativa la nuova piattaforma, che consentirà di garantire maggiore stabilità alle filiere produttive estese su più paesi sostenendo così un network che genera importanti flussi di commercio. Nei prossimi mesi, prosegue la nota, Intesa Sanpaolo continuerà a investire sull'offerta per le filiere internazionali, valorizzando proprio la piattaforma di Confirming e in sinergia tra l'Italia e le numerose geografie presidiate dalla divisione International subsidiary banks, che generano flussi commerciali incrociati superiori ai 60 miliardi di euro ogni anno. Un trend, quello della finanza di filiera, in forte ascesa: recenti stime mostrano infatti aspettative di crescita in Europa per tutte le soluzioni digitali di filiera, di cui il Confirming fa parte.