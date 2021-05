Imprese: Programma Sviluppo Filiere di Intesa Sanpaolo, nuovo Confirming esteso all’Ungheria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo è il primo operatore bancario in Italia ad aver introdotto il sostegno del ciclo finanziario delle forniture tramite Confirming grazie alla collaborazione tra la divisione Banca dei territori, guidata da Stefano Barrese e dedicata alla clientela privata e alle imprese con fatturato fino a 350 milioni di euro, e la divisione International subsidiary banks guidata da Marco Elio Rottigni che racchiude le banche estere del Gruppo presenti principalmente nell’Europa orientale e nell’area mediterranea. Attraverso questa sinergia, prosegue la nota, il Gruppo potrà sostenere il ciclo finanziario delle forniture sia delle imprese italiane che vendono i propri prodotti oltre confine, sia delle imprese che si riforniscono da partner esteri. Il Confirming consente ai fornitori dei capo-filiera di ottenere liquidità immediata, smobilizzando direttamente online i propri crediti e offrendo la possibilità per i capo filiera di allungare i termini di pagamento con il credito di fornitura, generando un vantaggio di liquidità complessivo per la filiera stessa. (segue) (Com)