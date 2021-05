Imprese: Programma Sviluppo Filiere di Intesa Sanpaolo, nuovo Confirming esteso all’Ungheria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le imprese esprimono un bisogno chiaro di semplificare la gestione dei rapporti con la banca attraverso soluzioni digitali, semplici e a basso impatto operativo: soluzioni evolute di supply chain finance come il Confirming rispondono esattamente a questo bisogno”, ha commentato Barrese, aggiungendo che con il Programma Filiere “abbiamo contribuito in questi anni alla competitività delle filiere italiane d’eccellenza che operano in oltre 20 settori e generano un indotto di oltre 80 miliardi di euro”. La collaborazione con la nostra divisione internazionale, ha concluso, è un “ulteriore rafforzamento di questa strategia e ci consente di esprimere al meglio la nostra forte vocazione sull’estero, raggiungendo in particolare le filiere italiane e ungheresi e offrendo un credito dedicato e sostegno specialistico all’impresa: un fattore essenziale per sostenere la ripresa e lo scambio internazionale delle nostre Pmi, che rappresentano la metà dell’export italiano, quantificabile in oltre 230 miliardi di euro”. "È nostra ambizione diventare la banca di riferimento per le filiere internazionali nelle aree geografie in cui siamo presenti: con l'estensione di Confirming all'Ungheria e alle filiere italo-ungheresi, ci stiamo muovendo in questa direzione”, ha aggiunto Rottigni, aggiungendo che rafforzando l’offerta e l’attività internazionale del Gruppo Intesa Sanpaolo e fornendo servizi specializzati per le filiere “siamo a fianco delle imprese, in Italia con Intesa Sanpaolo, in Ungheria con Cib Bank e presto in molte altre aree dell'Europa dell'Est”. (Com)