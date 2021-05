Milano: sottoscritto accordo per completamento quartiere Santa Giulia in vista delle Olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quartiere Santa Giulia sarà finalmente portato a compimento con la realizzazione di nuovi servizi per i cittadini, di infrastrutture di viabilità importanti per il territorio e del PalaItalia, struttura chiave di Milano-Cortina 2026. È stato sottoscritto oggi dal Comune di Milano, Regione Lombardia, Milano Santa Giulia Spa ed Esselunga Spa l'atto integrativo all'accordo di programma Montecity-Rogoredo, che precede l'approvazione della variante da parte del Consiglio comunale prevista nei prossimi giorni, e consente di sviluppare la parte nord del quartiere, restituendo alla città una nuova area trasformata, riqualificata e bonificata dopo decenni di attività industriale e completo abbandono. "Il completamento di Santa Giulia, che sarà possibile grazie alla sottoscrizione di oggi e all'approvazione della variante da parte del Consiglio comunale nei prossimi giorni, è un impegno che l'amministrazione ha preso con la città per sanare finalmente una ferita e realizzare nuovi servizi, infrastrutture di mobilità e un grande parco pubblico", dichiara in una nota il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Siamo nel quadrante sud est di Milano, quello che più cambierà nei prossimi anni, non solo perché ospiterà due strutture strategiche delle Olimpiadi, il PalaItalia a Santa Giulia e il villaggio Olimpico a Porta Romana, ma perché qui si stanno concentrando investimenti pubblici e privati che porteranno a una rigenerazione diffusa, a beneficio di tutta la città", conclude Sala. (segue) (Com)