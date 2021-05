Milano: sottoscritto accordo per completamento quartiere Santa Giulia in vista delle Olimpiadi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante - spiega una nota di Palazzo Marino - prevede il riassetto planivolumetrico dell'area con una rimodulazione dei servizi per il quartiere. Oltre alla realizzazione del PalaItalia, che nel 2026 ospiterà le gare di hockey sul ghiaccio, verranno realizzati un parco attrezzato di circa 362mila metri quadrati, nuove scuole di ogni grado, un museo per i bambini, una nuova sede del Conservatorio, residenze (edilizia ers, convenzionata e libera) e attività commerciali, uffici e negozi di vicinato. L'atto integrativo conferma inoltre la realizzazione di una importante infrastruttura di trasporto pubblico, il collegamento tranviario tra la stazione di Rogoredo e la futura stazione della M4 Forlanini. (Com)