- La ferrovia Baku-Gabala, in Azerbaigian, è pronta per a entrare in funzione. Lo ha fatto sapere Natavan Bayramova, portavoce dell’ufficio stampa delle Ferrovie dell’Azerbaigian, annunciando la fine dei lavori di manutenzione della linea ferroviaria. (Rum)