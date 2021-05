Italia-Germania: da domani il webinar sulla fonderia Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà nelle giornate del 19 e 20 maggio il webinar incentrato sulla fonderia Made in Italy, in cui 24 aziende italiane della fonderia si presenteranno virtualmente alla business community tedesca ed internazionale. È quanto comunica l'Ufficio di Berlino dell'Agenzia Ice. Suddivise nelle categorie ferrosi (19 maggio) e non ferrosi (20 maggio), le imprese illustreranno i loro prodotti e servizi attraverso una piattaforma web dedicata, Fiera Smart 365, messa a disposizione da Ice, a operatori tedeschi e internazionali del settore. L’iniziativa, realizzata dall'Ice in collaborazione con l’Associazione di categoria Amafond e con il supporto di Foundry Planet come partner mediatico, ha l’obiettivo di “rafforzare l’impatto dell’offerta italiana del settore rendendola più fruibile per gli operatori esteri” attraverso il webinar. L'evento sarà “un’opportunità per chiunque voglia espandere il proprio network nel panorama della fonderia italiana”. (Com)