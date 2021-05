Imprese: Di Maio, necessaria narrazione dell'Italia come potenza all'avanguardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia non è soltanto una superpotenza culturale, ma anche una fucina di alta tecnologia, di progresso e innovazione. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo al webinar “L’attrattività delle eccellenze produttive italiane sui mercati esteri”, presentazione della seconda edizione di "Be-Italy, Indagine sull'attrattività del Paese", condotta dall’Istituto Ipsos. Il nostro Paese, ha rilevato il ministro, è fra i più noti a livello internazionale, al terzo posto dopo Stati Uniti e Regno Unito. Punto di forza sono settori tradizionalmente trainanti come la moda e l’agroalimentare, “ma siamo consapevoli di quanto Made in Italy possa competere su mercati” ad alto livello tecnologico. Di Maio ha citato eccellenze produttive italiane come l’industria nautica e la meccanica di precisione, evidenziando il primato del nostro Paese nella produzione di superyacht, con il maggiore saldo commerciale al mondo sulla nautica da diporto, ma anche prodotti farmaceutici, il cui export è cresciuto del 168 per cento negli ultimi dieci anni. (segue) (Res)