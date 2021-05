Imprese: Di Maio, necessaria narrazione dell'Italia come potenza all'avanguardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello internazionale emergono però le grandi aziende italiane, meno le piccole e medie imprese, ha spiegato Di Maio. Laddove la sostenibilità e l’attenzione all’ambiente sono un criterio importante per le scelte dei consumatori, i prodotti italiani scontano un deficit di percezione sui mercati internazionali, ha aggiunto il ministro, ricordando come 430 mila aziende italiane hanno investito nell’economia verde nel periodo 2015-2019. Serve dunque una narrativa dell’Italia come “potenza all’avanguardia”, per correggere una percezione antiquata del nostro Paese sui mercati globali. La Farnesina ha individuato nella comunicazione la priorità assoluta per la promozione all’estero delle aziende italiane, ha ricordato Di Maio, sottolineando le iniziative promosse negli ultimi mesi in questo contesto per favorire l’export. (Res)