Romania: premier Citu, ripresa economica post Covid è "la più rapida della storia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha registrato la ripresa economica più rapida della storia, in risposta alla più grande crisi degli ultimi cento anni. Lo ha scritto il primo ministro romeno, Florin Citu, sulla propria pagina Facebook commentando le stime pubblicate oggi dall'Istituto nazionale di statistica di Bucarest, secondo cui nel primo trimestre dell'anno la Romania ha registrato una crescita economica del 2,8 per cento. "Lo abbiamo promesso e lo abbiamo fatto. L'economia della Romania è cresciuta del 2,8 per cento nel primo trimestre del 2021. Il governo ha preso "le misure migliori" e l'economia ha risposto positivamente, ha aggiunto. "Ora stiamo preparando tutte le misure per rendere l'economia post-pandemia della Romania più forte, più competitiva, più resiliente. Nei prossimi anni, mi aspetto una crescita economica che frantumerà tutte le stime fatte finora e andrà a vantaggio di tutti i romeni", ha concluso Citu. (segue) (Rob)