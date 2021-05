Migranti: Spagna rimpatria 1.600 dei 6 mila irregolari giunti a Ceuta nelle ultime ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha rimpatriato in Marocco 1.600 dei 6 mila (secondo l'ultimo bilancio) immigrati entrati irregolarmente a Ceuta nelle ultime ore. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska in alcune dichiarazioni a "Tve", spiegando che le i rimpatri continueranno "per invertire la situazione". Il ministro dell'Interno ha evidenziato che "Ceuta è tanto Spagna quanto Madrid e Barcellona" e che l'obiettivo essenziale del governo è quello di "proteggere i confini della Spagna" in una situazione descritta come "straordinaria".(Spm)