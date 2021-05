© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uno sperimentatore, un rivoluzionario che ha cambiato con segno profondo e indelebile la musica e la cultura italiana. Una personalità di assoluto riferimento per intere generazioni per l'impegno civile profuso. Un Maestro, che continuerà a vivere". Lo afferma in una nota il senatore del Pd Francesco Verducci, vicepresidente della commissione Cultura di palazzo Madama.(Com)