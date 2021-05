Lombardia: minuto di silenzio nell'aula del consiglio per la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'aula del Consiglio regionale lombardo è stato osservato un minuto di silenzio in occasione della Giornata dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro e malattie professionali. "Purtroppo, ancora oggi, nonostante i progressi tecnologici che hanno riguardato gli ambiti della sicurezza e della prevenzione agli infortuni, la morte dei lavoratori è un tema di attualità - ha detto il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi - Sono tanti coloro che muoiono o restano gravemente feriti nel silenzio generale, a cui si dedicano poche righe di giornale. Servirebbe una partecipazione autentica e commossa al dolore di tante famiglie, insieme al dovere di reagire, di sollecitare adeguate risposte e affrontare i temi connessi alla sicurezza die lavoratori". "È indubbio - ha aggiunto Fermi - che esista un problema di sicurezza sui luoghi di lavoro. I numeri suggeriscono la necessità di non abbassare la guardia su un tema così importante, questo significa aumentare e rendere più efficace i controlli, ma bisogna anche aiutare le aziende, soprattutto quelle piccole per mettere in atto investimenti sulla sicurezza". (segue) (Rem)