Lombardia: minuto di silenzio nell'aula del consiglio per la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro (2)

- "La pandemia da cui non siamo ancora usciti - ha detto la vicepresidente Moratti nel suo intervento - ha avuto pesanti ripercussioni sulla salute dei lavoratori in particolare di quelle mansioni particolarmente esposte al rischio contagio come il personale sanitario e socio assistenziale. Non possiamo dimenticare la loro dedizione e non possiamo sottrarci dal ringraziare medici, infermieri, tecnici della salute e tutto il personale che con coraggio ha affrontato una situazione emergenziale inedita, pagando in prima persona". "La carenza di organico dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro deve essere sanata - ha precisato Moratti - si è passati da 794 operatori nel 2014 a 683 nel 2020". "Non si fa ancora abbastanza per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Rimane un grande problema di carattere culturale, serve una formazione che svolga un ruolo strategico", ha detto durante il suo intervento in aula il presidente regionale Anmil Emilio Roberto Giacomelli. "Oggi - ha aggiunto - è ancora troppo di carta una risposta formale a un obbligo di legge, serve invece maggiore qualità e concretezza nella formazione per la sicurezza, capace di coinvolgere. La sicurezza è un sentimento corale che deve partire dal basso, anche nelle scuole". (Rem)