Tlc: Open Fiber connette Cernusco sul Naviglio, siglata convenzione con comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sulla strada che stiamo percorrendo nel progettare la nostra città in questo tempo di ripartenza prosegue l’azione per consegnare ai cittadini di Cernusco sul Naviglio infrastrutture all’avanguardia per lavorare, studiare e non limitare la voglia di essere protagonisti: con questo investimento da parte di Open Fiber non solo viene rafforzata la connessione digitale ma viene anche garantita la libertà di scelta dell’operatore a cui affidarsi”, ha commentato il sindaco Ermanno Zacchetti, aggiungendo che l’accordo prevede la realizzazione dei collegamenti della rete a banda ultra larga anche per gli immobili, le scuole e tutte le sedi comunali presenti nel perimetro di sviluppo del piano, così da garantire lo sviluppo e l’offerta di attività e servizi innovativi. “Autostrade digitali capaci di rendere più veloci connessioni e collegamenti per famiglie, studenti e imprese: è la risposta alla domanda di evoluzione digitale che insieme al processo di transizione ambientale e ad una rinnovata voglia di qualità sociale, rappresenta il nostro sguardo di fiducia verso il futuro e rafforza l’immagine di Cernusco sul Naviglio come città attrattiva e dinamica”, ha affermato. (segue) (Com)