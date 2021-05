Tlc: Open Fiber connette Cernusco sul Naviglio, siglata convenzione con comune (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il progetto permetterà ai cittadini di Cernusco un cambio di passo importante grazie a una rete a prova di futuro: ci troviamo in un importante territorio dell’hinterland milanese dove la banda ultra larga di Open Fiber abiliterà servizi oramai indispensabili come lo smart working, la didattica a distanza, ma anche il cloud computing, lo streaming online e in 4K, esponenzialmente cresciuti in questi mesi di emergenza Covid-19, garantendo una connessione sicura, ultraveloce e a bassa latenza”, ha aggiunto Antonio Chiesa, regional manager di Open Fiber. Il cantiere in partenza nella cittadina, prosegue la nota, rafforza maggiormente il ruolo di Open Fiber in Lombardia e, nello specifico, nell’area metropolitana di Milano, dove la società sta già investendo oltre 90 milioni di euro per un totale di quasi 300 mila unità immobiliari già collegate alla rete in fibra ottica. (Com)