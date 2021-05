Polonia: viceministra Famiglia, il "Patto polacco" sarà un incentivo a matrimoni e nascite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Patto polacco" servirà a incentivare matrimoni e nascite. Lo ha dichiarato Barbara Socha, viceministra della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche sociali, ripresa dall'agenzia di stampa "Pap". Alcune misure contenute nel programma sono a suo avviso d'aiuto a giovani coppie. Tra di esse ad esempio finanziamenti a fondo perduto per l'acquisto di una nuova casa fino a 70 metri quadrati fino a 20 mila zloty per figlio (quasi 4.400 euro). Secondo Socha, il governo spera che grazie al "Patto polacco" "i giovani non debbano più rimandare la decisione di sposarsi o avere dei figli". Non è chiaro quando entreranno in vigore le nuove misure, che si configurano a tutti gli effetti come iniziative di politica demografica ma Socha confida in una loro applicazione in tempi rapidi. (segue) (Vap)