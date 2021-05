Polonia: viceministra Famiglia, il "Patto polacco" sarà un incentivo a matrimoni e nascite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cosiddetto "Patto polacco" (Polski Lad) è un programma di iniziative sociali ed economiche a beneficio di imprese e privati. Il piano, approvato all'unanimità dalla destra polacca e presentato lo scorso sabato, prevede tra i suoi obiettivi la riduzione della pressione fiscale per 18 milioni di cittadini rendendo esentasse i redditi fino a 30 mila zloty (circa 6.500 euro), l'aumento della quota di Pil destinata alla sanità dall'attuale 4 per cento al 7 per cento entro il 2027 e una serie di incentivi per agevolare le imprese e attrarre investitori internazionali. Lo scopo delle misure, nelle parole di Morawiecki, è di "creare una classe media per tutti e non per i pochi". (Vap)