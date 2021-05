Covid: 985.502 morti in America latina (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allarme alto anche in Bolivia, con 334.824 casi di contagio e 13.566 morti. Dopo una severa chiusura durata mesi, il paese andino aveva iniziato ad allentare le restrizioni da inizio dicembre 2020, riaprendo le attività e i voli commerciali nazionali e internazionali, fatte salve le esigenze di sicurezza sanitaria. Alla fine di marzo, l’allarme per la velocità di diffusione dei contagi della variante brasiliana, ha spinto La Paz a disporre periodi di chiusura alla frontiera con il gigante amazzonico. In Ecuador si contano 410.870 casi di contagio e 19.786 morti. Dalla metà di aprile e fino al 20 maggio, ben sedici province entrano in un regime di emergenza, con coprifuoco notturno dal lunedì al giovedì e per tutto il giorno dal venerdì alla domenica. (segue) (Abu)