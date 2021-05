Covid: 985.502 morti in America latina (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 242.906 casi di contagio e 3.521 morti, l’Uruguay continua è stato a lungo dei paesi della regione in cui la pandemia è risultata essere più sotto controllo. Ma a fine marzo, dopo un anno di gestione poco improntata alle restrizioni, l’improvviso allarme dei contagi della variante brasiliana ha spinto il governo a una decisa stretta sulle attività. In Paraguay si registrano 315.547 casi e 7.692 decessi. Dopo aver contenuto in modo efficace la pandemia nei primi mesi, il paese attraversa in queste settimane la sua fase più critica con le strutture ospedaliere sotto pressione e un parco vaccini ancora molto esiguo. Entrano in vigore nuove e più severe misure restrittive: coprifuoco notturno, stop alle lezioni in presenza in scuole e università, così come le riunioni e le attività sportive. Il controllo del rispetto delle nuove disposizioni è affidato a polizia e Forze armate. (Abu)