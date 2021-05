Libia: Mangoush chiede a Guterres di sollecitare le agenzie Onu ad operare nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale del governo di unità nazionale libico, Najla al-Mangoush, ha invitato il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, a sollecitare le agenzie dell'organizzazione internazionale a tornare in Libia e lavorare dall'interno del Paese, affermando che “non c'è bisogno di lavorare a distanza dalla Tunisia”. “Questo invierà un forte segnale positivo dalle Nazioni Unite. La Libia ha bisogno di più sostegno per le città remote, soprattutto nella regione meridionale, da parte delle agenzie umanitarie delle Nazioni Unite", ha detto. Nel corso di una telefonata fatta da Al-Mangoush a Guterres, le parti hanno discusso degli ultimi sviluppi della situazione in Libia e della situazione nella regione, secondo una nota diffusa dalla diplomazia di Tripoli.(Lit)