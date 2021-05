Amministrative: Salvini, entro maggio nomi candidati, ricevuti tanti "no", perso tempo prezioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il centrodestra, in vista delle prossime elezioni amministrative, "ho provato di tutto per trovare dei candidati condivisi. Ho sentito tanti no e si è perso del tempo prezioso. Dobbiamo chiudere in fretta, diciamo entro il mese di maggio, perché io penso che ci sia il tempo e la possibilità di vincere dappertutto, a Milano come a Roma a Napoli come a Torino. Basta crederci". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini in una intervista a il quotidiano Libero. (Rer)