Regno Unito: governo considera nuove restrizioni locali per combattere variante indiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico starebbe considerando nuovi piani che coinvolgerebbero veri e propri lockdown locali per fermare la diffusione della variante indiana del Sars-Cov-2, insieme al potenziale ritardo del rilassamento completo delle restrizioni inizialmente previsto per il 21 giugno. Come riporta il quotidiano "The Times", il governo starebbe studiando restrizioni sulla falsa riga di quelle adottate verso la fine dello scorso anno al "livello 4" di restrizioni nel vecchio sistema a livelli inglese, che prevederebbero l'invito alla popolazione di rimanere in casa e la chiusura tassativa di tutte le attività commerciali non essenziali. Le attività commerciali soggette a restrizioni riceverebbero bonus fino a 18 mila sterline (circa 21 mila euro). (segue) (Rel)