Regno Unito: governo considera nuove restrizioni locali per combattere variante indiana (2)

- Il primo ministro Boris Johnson guarderebbe ai lockdown locali come un'ultima risorsa da utilizzare nel caso in cui altre misure, come l'aumento nel numero di test somministrati e nel livello di vaccinazioni nelle aree più colpite non avessero successo. Il governo sarebbe infatti preoccupato del fatto che restrizioni locali possano avere poco o nessun effetto, e dovrebbero essere invece imposte su base quantomeno regionale per avere un impatto significativo. (Rel)