Cina: operativo il nuovo parco eolico offshore dello Zhejiang

- Il parco eolico offshore Daishan n. 4, vicino alle isole Zhoushan, nella provincia di Zhejiang, nella Cina orientale, è stato messo in funzione e collegato alla rete. Secondo il "Quotidiano del popolo", il parco eolico dispone di 54 turbine eoliche, con una capacità installata totale di 234 megawatt. Attualmente è in grado di immettere 618 milioni di chilowattora di elettricità nella rete elettrica all'anno, equivalente alla potenza creata bruciando 170 mila tonnellate di carbone, con una riduzione delle emissioni di 470 mila tonnellate di CO2. Il parco eolico è di proprietà della società cinese General Nuclear Power, che in futuro aggiungerà altri due parchi eolici vicino alle isole Zhoushan, portando la produzione totale di energia dal vento nell'area a 1,44 miliardi di kilowattora una volta a regime. L'energia pulita ha lo scopo di supportare lo sviluppo delle attività di petrolio e gas, concentrate nella zona commerciale di Zhejiang a Zhoushan sin dall'aprile 2017. (Cip)