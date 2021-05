Regno Unito: disoccupazione cala leggermente al 4,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione nel Regno Unito è calato leggermente al 4,8 per cento nel trimestre antecedente al mese di marzo, una leggera flessione rispetto alla media del al 4,9 per cento registrata nei tre mesi antecedenti al mese di febbraio. Il dato, che copre un periodo di stretto lockdown in tutto il Paese, è un "segno di ripresa" del mercato di lavoro secondo l'Ufficio di statistica nazionale (Ons). Tra marzo e aprile il numero di nuovi assunti sarebbe cresciuto di quasi 100 mila unità, mentre il numero di offerte di lavoro ha raggiunto il suo livello massimo degli ultimi 12 mesi. (Rel)