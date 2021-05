Uzbekistan: Covid, in arrivo un milione di dosi di vaccino dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva oggi in Uzbekistan un nuovo carico da un milione di dosi del vaccino ZF-UZ-VAC2001, prodotto dalla società cinese Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Lo riporta l’agenzia di stampa centrasiatica “Akipress”. Si tratta della terza tranche di vaccini che arriva in Uzbekistan dalla fine di marzo 2021, come conferma il ministro della Salute uzbeko Alisher Shodmonov: gli altri due lotti da un milione di vaccini ciascuno sono giunti il 27 marzo e il 27 aprile scorsi. Il vaccino in questione costituisce il 62 per cento dei vaccini presenti nel Paese centrasiatico, con dosi di Astrazeneca e Sputnik V ad occupare la restante percentuale.(Res)