Meteo Milano: le previsioni per domani

- Cielo sereno o poco nuvoloso, con sviluppo di cumuli a ridosso dei rilievi dalle ore centrali, in sconfinamento alle Pianure nel pomeriggio. Nella notte possibili precipitazioni residue deboli su bassa pianura orientale. Nel pomeriggio-sera deboli a ridosso dei rilievi, anche a carattere di breve rovescio e locale temporale. Non escluso in serata occasionale interessamento alle Pianure adiacenti. Neve oltre 2000 metri circa. Minime stazionarie o in aumento, massime in calo. In pianura minime intorno a 10°C, massime intorno a 23°C. (Rem)