Libia: leader Fratelli musulmani Sawan, Haftar pensa di riprendere campagna su Tripoli

- Il capo del partito libico Giustizia e costruzione, che fa capo ai Fratelli musulmani, Muhammad Sawan, non ha escluso una nuova operazione militare del general Khalifa Haftar su Tripoli. Nel corso di un resoconto ai leader del partito sugli sviluppi delle condizioni politiche e sul campo in Libia, Sawan ha detto: “Le mosse militari di Haftar non devono essere trascurate". "La verità è che le notizie che sono giunte di recente non possono essere trascurate – ha affermato -. Ho ricevuto informazioni che mi fanno dire che non è possibile trascurare il ritorno dell'azione militare da parte di Khalifa Haftar e di alcune parti internazionali".(Lit)