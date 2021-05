© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEConferenza stampa di presentazione della lista civica "Milano in salute”, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala.Palazzo delle Stelline, via Aristide de Togni, 10 (ore 12.00)Commissione consiliare congiunta Mobilità e Partecipate. All’ordine del giorno il piano industriale di Atm. Con l’assessore alla Mobilità Marco Granelli, la presidente e il direttore generale di Atm, Gioia Ghezzi e Arrigo Giana.Diretta YouTube (dalle 14.30 alle 16.00)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa allo scoprimento della targa in memoria di Enzo Tortora, posizionata sul muro della casa dove il celebre presentatore e politico visse e morì il 18 maggio 1988.Via dei Piatti, 8 (ore 15.00)Presentazione dell'intera programmazione del 2021 del Milano Urban Center con l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran, il presidente di Triennale Milano Stefano Boeri, il direttore della Direzione Urbanistica del Comune Simona Collarini e di tutti i gruppi di ricerca. Modera Lorenza Baroncelli, direttore artistico di Triennale Milano e membro del Comitato scientifico di Milano Urban Center.Giardino Triennale di Milano, viale Alemagna, 6 (ore 18.30)REGIONESi riunisce il Consiglio regionale. All’ordine del giorno la discussione del progetto di legge di revisione normativa ordinamentale e l’esame della proposta di atto amministrativo che, in ottemperanza a una recente sentenza del Tar, introduce il divieto di caccia in alcuni valichi montani lombardi. Previste infine alcune nomine che riguardano il Collegio dei revisori della Fondazione Lombardia Film Commission e della Fondazione Minoprio e la designazione di un componente nella sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 - Milano (dalle 10.00)Conferenza stampa di presentazione di “Young Inclusion”, in occasione del mese dedicato alla sensibilizzazione del disturbo borderline. Con Alessandro Fermi presidente del Consiglio regionale; Letizia Caccavale, presidente Consiglio Pari Opportunità; Alcide Gazzoli project manager del Progetto Young Inclusion; Raffaele Visintini, responsabile Day Hospital Disturbi di Personalità Irccs Ospedale San Raffaele e Don Walter Magnoni, responsabile per il Servizio per la pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Milano.Palazzo Pirelli - Auditorium Gaber, via Fabio Filzi, 22 - Milano (ore 12.30)VARIEPrimo dei “Dialoghi sul Turismo” di Isnart, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche. Intervengono, tra gli altri, Roberto Di Vincenzo, presidente Isnart; Massimo Bray, Assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Puglia e Roberta Guaineri, assessora a Turismo, Sport e Qualità della Vita del Comune di Milano.Diretta sul sito di Isnart (ore 10.00)Webinar “Auto green: come e quando” con, tra gli altri, la vicesindaco della Città metropolitana di Milano Arianna Censi e il presidente di Automobile Club Milano Geronimo La Russa.Modalità telematica (dalle 10.00 alle 12.00)Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a Brescia.Università degli Studi di Brescia - Aula Magna della Facoltà di Medicina (ore 11.00)Capitolium (ore 12.00)Parco archeologico di Brixia Romana (oreHub vaccinale (ore 13.00)(Rem)