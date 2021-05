Libia: esportazioni turche aumentate del 58 per cento tra gennaio e aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni turche in Libia sono aumentate del 58 per cento su base annua tra gennaio e aprile di quest'anno, pari a 826 milioni di dollari. Lo ha detto Morteza Karanvil, capo del Consiglio per le relazioni economiche estere, affermando che le esportazioni turche in Libia sono quasi raddoppiate rispetto alla media complessiva del Paese del 33,1 per cento. "Gli appaltatori turchi hanno compiti importanti in termini di infrastrutture e sovrastrutture per ricostruire il Paese", ha aggiunto Karanvil. Secondo il funzionario, gli investitori turchi potrebbero svolgere un ruolo maggiore in Libia nei prossimi anni nei settori dell'energia, dell'industria della difesa, del riciclo e della chimica.(Lit)